Теннис

ЧемпионатЧемпионатДаниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне

Победа в полуфинале вернёт Тима на 4-ю строчку, и Медведев завершит год 5-й ракеткой мира. Если же Зверев выйдет в финал, то Даниил останется 4-м. Первую тройку по итогам года в любом случае составят Надаль, Джокович и Федерер (именно в таком порядке), Циципас будет шестым, а Зверев – седьмым.
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Итоговый турнир – кайф: классный теннис, полно развлечений и информации. Футболу стоит поучиться

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Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
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Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РБК вчера в 23:00
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Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
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В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Известия вчера в 23:52
Политика

Путин поздравил президента Киргизии Жээнбекова с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова с днем рождения.
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Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

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«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
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Полузащитник сборной Сербии Тадич хочет отомстить украинцам

Полузащитник амстредамского "Аякса" и сборной Сербии Душан Тадич хочет отомстить украинцам за разгром 0:5 в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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В России задумали поднять цены на шипованную резину

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Эддолс: потеряли все данные и связь с машиной Квята

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии для своей команды.
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Ученый Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию из-за «Крота»

Российский ученый Олег Ивашев-Мусатов повторил судьбу Барри Алибасова и попал в реанимацию из-за «Крота».
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
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В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России

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Федун оценил решение РФС продлить контракт с Черчесовым

После исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила новый контракт главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.
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Греческий теннисист, первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга, победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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