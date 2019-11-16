Теннис
ЧемпионатДаниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне
Победа в полуфинале вернёт Тима на 4-ю строчку, и Медведев завершит год 5-й ракеткой мира. Если же Зверев выйдет в финал, то Даниил останется 4-м. Первую тройку по итогам года в любом случае составят Надаль, Джокович и Федерер (именно в таком порядке), Циципас будет шестым, а Зверев – седьмым.
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Зверев обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, оставив вне турнира Надаля
Sportbox.RUвчера в 16:51
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