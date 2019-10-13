Теннис
GoTennis.ruДаниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу немца. Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков. Это 55-я победа россиянина в сезоне (девятая подряд) и второй подряд титул (после Санкт-Петербурга).
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Кино
«Джокер» вновь возглавил российский кинопрокат
Экономика
Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Общество
В ПФР сказали, кому нужно срочно обратиться за доплатой к пенсии
Положенная законом доплата к пенсии обычно начисляется пенсионеру автоматически, однако в некоторых случаях гражданину нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает PRIMPRESS.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Футбол
Путин поддержал идею Никитина о новой схеме финансирования спорта
В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
Происшествия
Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске
По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Автоспорт
«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии
В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Футбол
«Текстильщик» вдесятером победил «Луч», проигрывая 0:2 по ходу матча
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Энергетика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Футбол
Футболисты «Сахалина» закончили год боевой ничьей в Чите
Старт встречи для нашей команды получился неудачным — уже к 15 минуте встречи мы "горели" 0:2. Первый гол пришел в наши ворота после навеса в штрафную площадь: сахалинцы вроде вынесли мяч, но он вернулся к читинцам, и Никита Дьяченко бильярдным ударом послал снаряд в дальний угол ворот (6-я минута).
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Авто
Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Политика
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей из-за тайфуна
Президент РФ Владимир Путин выразил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на страну тайфуном "Хагибис".
Армия и оружие
В Турции сообщили о ликвидации 459 членов РПК в ходе операции в Сирии
В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 459 членов Рабочей партии Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении минобороны Турции.