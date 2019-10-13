Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу немца. Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков. Это 55-я победа россиянина в сезоне (девятая подряд) и второй подряд титул (после Санкт-Петербурга).

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае

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