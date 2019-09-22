Теннис
GoTennis.ruДаниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
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Политика
Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
РИА Новости 15:45
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
RT на русском 21:38
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК 09:37
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Музыка
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ 14:00
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Футбол
«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью
Футбольные клубы «Урал» и «Арсенал» сыграли со счетом 1:1. Матч проходил в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Арсенал» в Туле.
Коммерсантъ Екатеринбург 11:40
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
Гаджеты
Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro
Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.
Astera вчера в 15:57
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Футбол
Мальчик с прической Ибрагимовича посетил матч ЦСКА и «Краснодара»
Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных побывал на матче чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».
Sportbox.RU 15:22
Экономика
«Горки Город» приближается к интуристам
На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Культура
Эндрю Скотт и Хидэо Кодзима приедут в Москву
ProfiСinema.ru 20 сентября в 12:22
Авто
Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил и замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — цриводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 21:34
Происшествия
В Албании в результате землетрясения пострадали более 100 человек
В Албании мощнейшее за последние 30 лет землетрясение и продолжающиеся афтершоки привели к ранениям у 105 человек.
Суть событий 09:56
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 20:49
Общество
30 человек пострадали от тайфуна в Японии
По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.
Московский Комсомолец 21:21
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета вчера в 01:37
Гаджеты
В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов
Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.
Dgl.ru 08:54