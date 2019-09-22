Теннис

GoTennis.ruGoTennis.ruДаниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
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