Теннис

РИА НовостиРИА НовостиДаниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open

Медведев стал вторым после Марата Сафина российским теннисистом, которому удалось выйти в финал Открытого чемпионата США. В финале US Open-2000 Сафин обыграл американца Пита Сампраса.
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Российский теннисист Медведев выиграл 20 матчей за последние 38 дней

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Первый после Сафина. Медведев вышел в финал US Open

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
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Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион

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Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

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Феминистки обиделись на голосового помощника Siri

Журналистам стало известно, что Apple специально скорректировала ответы голосового помощника Siri так, чтобы он избегал тем феминизма и движения #MeToo, в рамках которого женщины обсуждают насилие.
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Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»

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Автовор бросил угнанную машину на месте ДТП, оставив в ней свой СНИЛС

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На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
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