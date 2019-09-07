Медведев стал вторым после Марата Сафина российским теннисистом, которому удалось выйти в финал Открытого чемпионата США. В финале US Open-2000 Сафин обыграл американца Пита Сампраса.

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open

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