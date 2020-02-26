Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Энергетика Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Гаджеты Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.

Политика США ввели новые санкции против России из-за Ирана Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану 13 юридических и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Футбол Матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и туринским "Ювентусом" пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Общество Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Политика ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Общество Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто» Сбербанк запустил проект SberDigitalAuto, который займется разработкой мультимедийной платформы для автомобилей.

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.