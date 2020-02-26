Общество

РИА НовостиРИА НовостиДанилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Наказание за скандал с русскими? Данилко назвал свою версию провала Украины на «Евровидении-2018»

Царьградвчера в 23:52

Верка Сердючка рассказала, как жюри «Евровидения» отомстило Украине за скандал с Россией

URA.Ru01:01

Наказание за Россию: Верка Сердючка объяснила провал Украины на Евровидении

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«Местью» за уход России с Евровидения назвал Андрей Данилко (Верка Сердючка) провал певца из Украины Melovin на конкурсе

Фонтанка.Ру01:19

Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Верка Сердючка рассказала, как жюри «Евровидения» «отомстило» Украине

РЕН ТВвчера в 22:21

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

РИА Новостивчера в 21:39
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество

Врачи назвали подходящие начинки для блинов

Известия 00:22
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Авто

Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM вчера в 04:59
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM вчера в 04:46
Гаджеты

Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности

В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.
3DNews вчера в 20:52
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

Ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами ко Дню Победы

Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
Известия вчера в 17:38
Политика

США ввели новые санкции против России из-за Ирана

Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану 13 юридических и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака.
Саминвестор вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов

Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
ТВ Центр 24 февраля в 06:10
Биатлон

СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы

Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы.
Советский спорт 24 февраля в 06:52
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Политика

СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
РЕН ТВ вчера в 16:25
Футбол

Матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях

Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и туринским "Ювентусом" пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, сообщается на официальном сайте французского клуба.
РИА Новости вчера в 08:10
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Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01:06
Общество

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте

Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
Дождь 01:13
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Московский Комсомолец 24 февраля в 02:51
Общество

Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

РИА Новости вчера в 19:43
Политика

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском вчера в 04:28
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ

RT на русском вчера в 23:56
Общество

Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»

Сбербанк запустил проект SberDigitalAuto, который займется разработкой мультимедийной платформы для автомобилей.
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Общество

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи человек

Mossovefinfo.ru – К 26 февраля в материковом Китае выявлено 78 064 человека, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
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Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС вчера в 04:14
Экономика

Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»

Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
РИА Новости 01:11
Происшествия

В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 22:36
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM вчера в 22:51
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