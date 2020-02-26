Общество
РИА НовостиДанилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении
Московский Комсомолецвчера в 22:46
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Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
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Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
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Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
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Первые тесты мобильных GeForce RTX Super: заметна ощутимая разница в производительности
В свою очередь в базе бенчмарка 3DMark Time Spy источник обнаружил запись о тестировании ноутбука HP Omen на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой GeForce RTX 2070 Super.
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Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
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Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Государство и сотовые операторы договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов ко Дню Победы.
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США ввели новые санкции против России из-за Ирана
Сегодня, 26 февраля 2020 года, стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану 13 юридических и физических лиц из России, Китая, Турции и Ирака.
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Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Биатлон
СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы
Союз биатлонистов России (СБР) назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Политика
СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
Футбол
Матч Лиги чемпионов между «Лионом» и «Ювентусом» пройдет при зрителях
Футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Лионом" и туринским "Ювентусом" пройдет при зрителях, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса на севере Италии, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Общество
Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины
Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских граждан в транспорте
Посольство Китая обратилось с письмом к московским властям, в котором попросило прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.
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32-летний российский актер, звезда телесериала "Мажор" Павел Прилучный объявил, что разводится с 30-летней актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Политика
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
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Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ
Общество
Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»
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Общество
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи человек
Mossovefinfo.ru – К 26 февраля в материковом Китае выявлено 78 064 человека, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
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Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
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Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»
Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
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Армия и оружие
Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее
Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».