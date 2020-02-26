Общество
Газета.RuДанилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении
Московский Комсомолецвчера в 22:46
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Происшествия
Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе
Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отклоняет призыв турецкой оппозиции начать переговоры с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Экономика
Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы
«Новатэк», «Росатом» и «Русгидро» предложили альтернативные схемы энергоснабжения Баимского ГОКа на крупнейшем месторождении меди на Чукотке.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Здоровье
В Новосибирске центр онкопомощи уменьшил сроки диагностики в три раза
Центр онкопомощи на базе ГКБ № 2, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение», сократил сроки постановки диагноза более чем в три раза.
Общество
В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса
Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Политика
Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности
До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Песков: Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям
Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям - Песков.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Гаджеты
В cтартуют продажи игровых мониторов AOC AGON AG273QZ и AG353UCG
Компания AOC представила два новых игровых монитора из семейства AGON — 27-дюймовый AGON AG273QZ и 35-дюймовый AGON AG353UCG Монитор AOC AGON AG273QZ с диагональю 27 дюймов (68,6 см) и QHD-разрешением обладает частотой обновления 240 Гц и чрезвычайно низким временем отклика 0,5 мс (MPRT).
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Авто
Следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель
Как стало известно инсайдерам, следующий Subaru WRX STI получит новый двигатель, оснащенный турбиной объёмом 2,4 литра.
Энергетика
Россия выплатит Белоруссии компенсацию за грязную нефть
Белоруссия подписала с Россией протокол о компенсации за грязную нефть, передает ТАСС.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Происшествия
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Политика
Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января нынешнего года официально рассекретила Служба внешней разведки РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.