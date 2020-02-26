Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Происшествия Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.

Общество Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.

Политика Сурков допустил обнуление президентских сроков в России Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Общество В Москве начали отлов диких животных из-за коронавируса Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева сообщила, что в Москве проводится масштабное уничтожение грызунов и отлов диких животных, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает РИА "Новости".

Общество Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Гаджеты В cтартуют продажи игровых мониторов AOC AGON AG273QZ и AG353UCG Компания AOC представила два новых игровых монитора из семейства AGON — 27-дюймовый AGON AG273QZ и 35-дюймовый AGON AG353UCG Монитор AOC AGON AG273QZ с диагональю 27 дюймов (68,6 см) и QHD-разрешением обладает частотой обновления 240 Гц и чрезвычайно низким временем отклика 0,5 мс (MPRT).

Политика В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией» Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.

Политика Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января нынешнего года официально рассекретила Служба внешней разведки РФ, передает корреспондент РИА Новости.