Общество

Газета.RuГазета.RuДанилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:02, Ашберн
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