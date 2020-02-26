Общество
Газета.RuДанилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении
Московский Комсомолецвчера в 22:46
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