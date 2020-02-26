Общество

Газета.RuГазета.RuДанилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Верка Сердючка рассказала, как жюри «Евровидения» отомстило Украине за скандал с Россией

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Наказание за Россию: Верка Сердючка объяснила провал Украины на Евровидении

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Наказание за скандал с русскими? Данилко назвал свою версию провала Украины на «Евровидении-2018»

Царьградвчера в 23:52

«Наказали за Россию»: Данилко рассказал о мести «Евровидения»

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Верка Сердючка рассказала, как жюри «Евровидения» «отомстило» Украине

РЕН ТВвчера в 22:21

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

РИА Новостивчера в 21:39
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
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Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
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25 февраля интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источники, сообщило, что в «Единой России» могут произойти изменения, в том числе объединение с ОНФ и смена названия.
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Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.
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Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
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