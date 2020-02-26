Общество
Газета.RuДанилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
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Данилко рассказал, как Украине «отомстили» за Россию на Евровидении
Московский Комсомолецвчера в 22:46
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Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Политика
Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
Политика
В «Единой России» прокомментировали сообщения СМИ о смене главы партии
25 февраля интернет-издание «Медуза» со ссылкой на источники, сообщило, что в «Единой России» могут произойти изменения, в том числе объединение с ОНФ и смена названия.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Экономика
В Омской области стало больше миллиардеров
По данным УФНС, в Омской области проживает 10,5 тысяч миллионеров. Они задекларировали доходы от 1 до 10 млн рублей.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
Объявлены комплектации нового Volkswagen Polo для России
В зависимости от версии новый Volkswagen Polo для России получит: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камеру заднего вида, климат-контроль Climatronic и прочее.
Экономика
Брянским магазинам из-за коронавируса грозит дефицит товаров
По словам экспертов, запасов товаров, комплектующих и сырья из Китая хватит на два месяца.
Политика
Путин предложил оппозиционерам предъявить позитивную программу
Глава государства в интервью для проекта ТААС «20 вопросов Владимиру Путину», подчеркнул, что критика власти, зачастую, бывает необходима.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
Происшествия
ФСБ проводит обыски и выемки документов в администрации Миасса
Сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули с обысками в управление ЖКХ администрации Миасса (Челябинская область) и муниципальное предприятия «Городское хозяйство».
Футбол
«Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
Общество
Проверки китайских туристов в транспорте Москвы попросили прекратить
Посольство Китая попросило правительство Москвы прекратить проверки китайских туристов в связи с профилактикой коронавируса в городском общественном транспорте.
Транспорт
Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей
Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Религия
Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
Общество
Центр диагностики коронавируса заработал в Петербурге
Новый центр диагностики коронавируса открылся в Петербурге. До этого такой центр был в РФ только в Новосибирске.
Энергетика
Белоруссия оценила сумму компенсации от России за «грязную» нефть
Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Экономика
«Балтика» продала недвижимость своего бывшего пивзавода в Красноярске
Пивоваренная компания "Балтика" продала землю и находящиеся на ней здания своего бывшего предприятия в Красноярске, сообщается на сайте компании.
Гаджеты
Huawei назвал цену на новый смартфон Honor View 30 Pro
Общество
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Домашние коты часто становятся носителями коронавируса. Такое заявление в среду сделал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Гаджет не только умеет отвечать на голосовые команды и находить музыку под настроение, но и следит за своим хозяином.