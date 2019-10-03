"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте документа. Данилов занимал пост мэра Луганска с 1994 по 1997 год. Также был народным депутатом Верховной рады Украины пятого созыва.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Футбол Матч между «Дюделанжем» и «Карабахом» был прерван Матч между командами "Дюделанж" и "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы был прерван на 33-й минуте по неизвестным причинам.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Авто Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80 Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.

Шоу-бизнес Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.

Происшествия В Крыму загорелся военный корабль В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.

Армия и оружие При обстрелах армией Киева на территории ДНР повреждены три дома и ЛЭП В результате обстрелов украинскими войсками была повреждена линия электропередачи в населённых пунктах Коминтерново и Зайцево.

Общество Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.

Космос Назван простой способ колонизации Марса Размножаясь, примитивные формы жизни начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая её более пригодной для человеческих поселений.

Армия и оружие В Сирии испытали С-500 «Прометей» В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.