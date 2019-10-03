Политика

Радио SputnikРадио SputnikДанилов назначен новым секретарем СНБО Украины

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте документа. Данилов занимал пост мэра Луганска с 1994 по 1997 год. Также был народным депутатом Верховной рады Украины пятого созыва.
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