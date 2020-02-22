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РИА НовостиРИА НовостиВ СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели". Его слова приводит агентство "Укринформ".
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В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

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