Энергетика
ГосновостиДания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории. Ведь именно российский газ будет закупать королевство через Германию.
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Дания откроет свои воды для «Северного потока — 2» из-за паузы в работе месторождения
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Востоковед рассказал, когда закончится строительство «Северного потока — 2»
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Эксперты допускают выдачу Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
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Происшествия
Выступавший под чужим именем болгарский боксёр погиб на ринге
Болгарский боксёр Борис Станчов погиб в Албании во время боя, который он проводил по поддельным документам.
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Сенцов заявил о готовности пожать руку Путину
Освобожденный из заключения в России режиссер Олег Сенцов назвал условие, при котором готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину.
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В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
Газета.Ru вчера в 08:47
Игры
Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС
По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк
Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
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Коммерсантъ вчера в 04:59
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.
Интерфакс вчера в 19:49
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
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Apple начнет производить Macbook в США
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Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
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Газета.Ru вчера в 08:25
Космос
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М»
Роскосмос отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи на неопределенный срок.
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