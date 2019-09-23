Общество
ГосновостиДания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории. Ведь именно российский газ будет закупать королевство через Германию.
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Дания откроет свои воды для «Северного потока — 2» из-за паузы в работе месторождения
Народные новостивчера в 06:28
Востоковед рассказал, когда закончится строительство «Северного потока — 2»
Телеканал 360°вчера в 05:57
Эксперты допускают выдачу Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Экономика сегоднявчера в 08:41
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:19
Футбол
Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс вчера в 07:18
Гаджеты
Компании Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
Astera вчера в 15:11
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
Мэр Улан-Удэ признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов на мэрских выборах
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов для голосования на мэрских выборах.
Эхо Москвы вчера в 13:24
Экономика
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
В 2019 г. зал заседаний в Дом союзов не переместится, поскольку до конца этого года будет проводиться обследование обоих зданий Думы (Охотный Ряд, 1, и Георгиевский переулок, 2) на предмет противоаварийных работ, говорит человек в аппарате Госдумы.
Ведомости вчера в 17:35
Политика
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
РБК вчера в 12:41
Космос
Робот «Федор» станет прародителем отряда роботов-космонавтов
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что в планах разработчика робота «Федора» — создание целого отряда роботов-космонавтов с различным функционалом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом турнира в Санкт-Петербурге
Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в финале соревнований St.Petersburg Open одолел хорвата Борну Чорича, занимающего 15-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/1.
GoTennis.ru 22 сентября в 10:56
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец вчера в 12:21
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Зеленский устал, заявил актер «Квартала 95»
РИА Новости вчера в 20:23
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия вчера в 00:37
Общество
Британцы раскритиковали Меган Маркл за платье в $11 тысяч
Британцы раскритиковали Меган Маркл за платье в $11 тысяч, которое она надела на свадьбу близкой подруги.
Aobe.ru 22 сентября в 16:24
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня вчера в 22:53
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Здоровье
В Кургане маму больного ребенка уложили спать в палате на полу
В Кургане пациенты инфекционной больницы пожаловались, что маме больного ребенка приходится спать на полу.
URA.Ru вчера в 06:43
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47