Футбол

Вести.RuВести.RuКоманды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании. Датчане станут соперниками российской сборной на первенстве континента. Сборная Ирландии могла рассчитывать на второе место при условии победы над датчанами у себя в Дублине.
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Розыгрыш оставшихся путевок на Евро, матчи соперника «Локомотива» и лидера бундеслиги. Эксклюзивно на Matchtv.ru

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Sport24.ru17:19

Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

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