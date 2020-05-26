с чего всё началось

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией. Также значительную роль в противостоянии сыграла датская сторона, которая затянула сроки рассмотрения заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах.

Наука Найден новый способ передачи коронавируса Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases. 56

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 166

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 61

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 53

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 2

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. 20

Авто Ford Transit получил в России новую спецверсию Кузов Transit изготовили из сэндвич-панелей, которые имеют 30-миллиметровый утеплитель, и армированного стеклопластика.

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.

Происшествия Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 1

Экономика Россия запретила импорт бензина Правительство РФ ввело временный запрет на импорт топлива в Россию. 1,4K

Политика МИД ответил на претензии США по Договору по открытому небу Министерство иностранных дел РФ ответило на вопросы, которые возникли после выхода Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН).

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

Общество Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника. 2

Энергетика Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. 12

Общество В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.