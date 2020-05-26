Политика
Вестник КавказаДания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией. Также значительную роль в противостоянии сыграла датская сторона, которая затянула сроки рассмотрения заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах.
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с чего всё началось
Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций, — заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк датскому изданию Jyllands-Posten.News.ru11:49
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