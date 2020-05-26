Политика
Вестник КавказаДания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией. Также значительную роль в противостоянии сыграла датская сторона, которая затянула сроки рассмотрения заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах.
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с чего всё началось
Если что-то и может помешать россиянам закончить «Северный поток — 2» собственными силами, то это новый набор американских санкций, — заявил эксперт польской консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк датскому изданию Jyllands-Posten.News.ru11:49
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Польский эксперт Кубяк указал на единственный шанс США остановить строительство СП-2
Экономика сегодня11:11
Юшков прокомментировал прогнозы американских СМИ о строительстве «Северного потока – 2»
Политическая Экспертизавчера в 10:50
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Политика
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Российская газета 08:21
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
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Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика
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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Энергетика
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Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Москва 24 14:26
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Руководство Mail.ru Group приняло решение сохранить формат удалённой работы своих сотрудников до 1 сентября, сообщается в письме генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева, разосланного сотрудникам компании.
Rambler News Service 13:13
Политика
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Здоровье
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Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Футбол
Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию
17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
Интерфакс-Спорт 08:12
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Здоровье
Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»
За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:38
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК 14:36
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Политика
Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру 14:42
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
Игры
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Vevby.ru 14:10
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории.
РИА Новости 09:01
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Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
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Здоровье
Патяшина сообщила, когда в Татарстане будут новые послабления режима
Что касается масочно-перчаточного режима, он остается на всех этапах снятия ограничений – и на втором, и на третьем.
Chelny-biz.ru 07:41