с чего всё началось

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией. Также значительную роль в противостоянии сыграла датская сторона, которая затянула сроки рассмотрения заявки на разрешение на прокладку труб в своих водах.

Политика Путин: Пик коронавируса в России пройден На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным". 224

Общество Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника. 7

Общество Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 535

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 2

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,8K

Общество Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве. 1

Общество Mail.ru Group останется на «удалёнке» до сентября Руководство Mail.ru Group приняло решение сохранить формат удалённой работы своих сотрудников до 1 сентября, сообщается в письме генерального директора интернет-холдинга Бориса Добродеева, разосланного сотрудникам компании.

Политика Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.

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Общество Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. 151

Футбол Все иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию 17 мая правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.

Происшествия В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек. 13

Экономика Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся. 592

Здоровье Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги» За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,4K

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Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 368

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 414

Общество Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. 9