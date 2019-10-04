Политика

Капитал страныКапитал страныДания обязана дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Замначальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога прокомментировал нежелание властей Дании выдавать разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в своей экономической зоне.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Дания обязана дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Капитал страны16:00

Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Оператор «Северного потока - 2» расценил как конструктивные контакты с Данией по проекту

ТАСС04 октября в 10:04

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

РБК04 октября в 11:07

В Nord Stream 2 AG назвали конструктивными контакты с Данией по вопросу газопровода

Известия04 октября в 10:29

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн

Прокладка «Северного потока - 2» может начаться через месяц после разрешения Дании

КП - Северная Европа03:52
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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