Политика
Капитал страныДания обязана дать разрешение на строительство «Северного потока-2»
Замначальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога прокомментировал нежелание властей Дании выдавать разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в своей экономической зоне.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru04 октября в 07:52
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Оператор «Северного потока - 2» расценил как конструктивные контакты с Данией по проекту
ТАСС04 октября в 10:04
В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании
RT на русском04 октября в 13:48
В Nord Stream 2 AG назвали конструктивными контакты с Данией по вопросу газопровода
Известия04 октября в 10:29
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
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Прокладка «Северного потока - 2» может начаться через месяц после разрешения Дании
КП - Северная Европа03:52
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Футбол
Соперник ЦСКА по ЛЕ «Эспаньол» уволил главного тренера
«Эспаньол» объявил об отставке главного тренера команды Давида Галльего.
Бомбардир.ру 14:32
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке клиентских данных
Сбербанк выявил сотрудника, ответственного за утечку данных кредитных карт клиентов.
Радио Комсомольская правда 05 октября в 12:54
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Религия
Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
Известия 17:01
Космос
В NASA приступили к испытаниям электрического самолета X-57 Mod II
Актуальные Новости 05 октября в 07:44
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в овертайме
Мойка78 15:33
Наука
«Зарождение» вирусов впервые записали на видео
Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.
МедиаПоток вчера в 06:54
Политика
США вводят санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР.
ТАСС 17:22
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
Капитал страны 09:57
Авто
Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Профиль 14:32
Кино
Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой
Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник 16:08
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Наука
В Арктике зафиксировали рекордный выброс метана
Рекордный выброс метана в атмосферу зафиксировали в акватории российской части Арктики, сообщили в понедельник, 7 октября, в Томском политехническом университете, ученые которого вместе с коллегами из ряда российских научных центров и вузов в настоящее время находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики.
Известия 11:34
Кино
Трейлер фильма о Децле появился в Сети
В Сети появился первый трейлер фильма Романа Супера о Кирилле Толмацком.
Газета Metro 08:49
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 8 миллионов абонентов
Оператор обратил внимание на то, что на данный момент в предложенной базе сообщается о данных 8 миллионов клиентов, но в конце второго квартала 2019 года к проводному интернету было подключено 2,5 абонентов.
Pro Город Ухта 07:18
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ 08:43
Политика
Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение вчера в 12:29
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Ученые дали несколько простых советов, которые позволят сохранить здоровье печени.
iReactor 03 октября в 21:15
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил иранскому коллеге действия Анкары в Сирии
Как следует из текста сообщения, глава иранского внешнеполитического министерства заявил, что Тегеран выступает против военных действий и поддерживает установление стабильной обстановки на территории Сирии.
РБК 16:36
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
Российская газета 10:29
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05