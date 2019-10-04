Политика
Капитал страныДания обязана дать разрешение на строительство «Северного потока-2»
Замначальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога прокомментировал нежелание властей Дании выдавать разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток - 2" в своей экономической зоне.
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с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru04 октября в 07:52
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В Nord Stream 2 AG назвали конструктивными контакты с Данией по вопросу газопровода
Известия04 октября в 10:29
В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании
RT на русском04 октября в 13:48
Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Интерфакс04 октября в 09:08
Оператор «Северного потока - 2» расценил как конструктивные контакты с Данией по проекту
ТАСС04 октября в 10:04
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Прокладка «Северного потока - 2» может начаться через месяц после разрешения Дании
КП - Северная Европа03:52
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