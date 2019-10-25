Общество
ИзвестияДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Министерство климата и энергетики Дании предоставило согласие на строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить между Польшей и Данией. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 25 октября.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении.RT на русском08:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике из Забайкалья
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Шоу-бизнес
Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении
Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Футбол
Экс-тренер «Спартака»: «Максименко станет лучшим вратарем России»
Бывший тренер вратарей московского "Спартака" Даниэль Тудор, работавший в штабе Олега Кононова, рассказал о прогрессе голкипера красно-белых Александра Максименко за последний год.
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Авто
Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн
Российские дилеры Toyota встали принимать заказы на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Политика
Лавров назвал условие возвращения домой осужденного норвежского шпиона
Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
Армия и оружие
Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины
Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины
В компании «Нафтогаз Украины» заявили, что запасы газа в украинских хранилищах достигли максимального за 10 лет объёма.
Общество
Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем
До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Шоу-бизнес
Певица Адель похудела до размера XS
Видно, что Адель очень сильно похудела, и теперь с легкостью влезет в одежду размера XS.
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Спорт
Исинбаева раскритиковала кумиров молодёжи и сама нарвалась на критику
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева возмутилась тем, кто сейчас является примером для молодёжи.
Космос
К Земле приближается рекордная магнитная буря
Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
Происшествия
Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
Здоровье
Употребление томатного сока может быть вредно гипертоникам
Эксперт порекомендовала гипертоникам не употреблять каждый день томатный сок, или делать напиток самим из томатной пасты, но не добавлять соль.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.