с чего всё началось

Министерство климата и энергетики Дании предоставило согласие на строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить между Польшей и Данией. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 25 октября.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Авто Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Российские дилеры Toyota встали принимать заказы на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Политика Лавров назвал условие возвращения домой осужденного норвежского шпиона Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Авто Volkswagen представил Golf восьмого поколения Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.

Космос К Земле приближается рекордная магнитная буря Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.