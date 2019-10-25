Общество

ИзвестияИзвестияДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Министерство климата и энергетики Дании предоставило согласие на строительство в своих территориальных водах морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить между Польшей и Данией. Об этом сообщается на сайте проекта в пятницу, 25 октября.
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«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится
 в сообщении.
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