Общество

РИА НовостиРИА НовостиДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить в Польшу.
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«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится
 в сообщении.
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