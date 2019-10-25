с чего всё началось

Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте польского газотранспортного оператора Gaz-System.

Происшествия Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Гаджеты В Google рассказали о скорости распространения Android 10 В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.

Авто Компания Mazda обновила кроссовер CX-8 Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.

Наука Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников Безвредная гигантская конголезская жаба Sclerophrys channingi, широко распространённая в Демократической Республике Конго, в процессе эволюции научилась маскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, сообщает Journal of Natural History.

Космос Землю накрыла затяжная магнитная буря В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.

Здоровье Ульяновцы могут сделать бесплатное ЭКО Бесплатное ЭКО по ОМС проводится женщинам при определении у них заболеваний, провоцирующих бесплодие.