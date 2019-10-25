Общество
Российская газетаДания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe
Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте польского газотранспортного оператора Gaz-System.
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«25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится в сообщении.RT на русском08:19
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