Энергетика
Евразия DailyДания опасается зависимости от российского газа
Крупнейшее в Дании Тирарское газовое месторождение в Северном море закрывается на три года на реконструкцию, сообщает Датское радио. Ожидается, что на период приостановки эксплуатации месторождения газ будет закупаться в Германии, куда он поступает прежде всего из России.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:05, Вашингтон
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Теннис
Медведев победил Донского в Санкт-Петербурге
В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) Ричардас Беранкис (Литва).
Советский спорт 13:32
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Алексей Оржель, министр энергетики Украины рассчитывает, что в рамках трехсторонней встречи стороны смогут найти общий язык касательно транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Капитал страны 08:25
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Космос
Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса
В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
ТК Звезда 16 сентября в 07:49
Гаджеты
Huawei представил флагман без приложений Google
Китайская технологическая компания Huawei представила в Мюнхене новую флагманскую линейку смартфонов без популярных приложений от Google, таких как Chrome, YouTube и Google Play Store.
Коммерсантъ 13:21
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой занимается у педагога-психолога
Телеведущая водит малышку к педагогу-психологу, занимающемуся развитием детей, с самого раннего возраста.
StarHit.ru 11:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Армия и оружие
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Политика
Лавров обсудил Минские соглашения с главой МИД Германии
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения Минских соглашений.
Rambler News Service вчера в 15:38
Происшествия
Второй расстрелянный на «Рязанском проспекте» полицейский умер
Газета.Ru вчера в 14:52
Политика
Названа дата первой встречи Зеленского и Трампа
Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится в Нью-Йорке 25 сентября, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:34
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00