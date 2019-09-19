Энергетика

REGNUMREGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

REGNUMвчера в 00:58

Эксперт оценил последствия закрытия газового месторождения Дании

Rambler News Serviceвчера в 05:03

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра

Российская газетавчера в 02:11

Дания закроет свое месторождение газа и будет покупать его у Германии

ПРАЙМвчера в 01:58

Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ

Lenta.ruвчера в 09:46

Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом

Царьград18 сентября в 18:11

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

ТАСС18 сентября в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон

Дания может начать закупать российский газ через Германию

КП - Северная Европа00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон
Политика

МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Политика

На Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Культура

Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

Московский Комсомолец 04:15
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Происшествия

В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина

МонаВиста вчера в 06:45
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания

Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».
REGNUM 07:30
Армия и оружие

В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Экономика

Автомобили в России за 5 лет подорожали на 76%

За последние 5 лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Коммерсантъ 04:13
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Здоровье

Плачущая кристаллами девушка в Армении поставила в тупик врачей

ФАН вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ

Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.
Интерфакс 07:50
Происшествия

Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию

Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Технологии

Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах

В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
3DNews 05:02
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС 06:34
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Происшествия

Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Lenta.ru 08:14
Общество

В Екатеринбурге предложили оставить в опросе две площадки под храм

РИА Новости 06:59
Общество

«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан

Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Футбол

СМИ узнали трех кандидатов, которые могут сменить Зидана в «Реале»

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес определил трех возможных кандидатов на смену французскому специалисту.
Матч ТВ 07:08
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное