Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра
Российская газетавчера в 02:11
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьград18 сентября в 18:11
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
ТАСС18 сентября в 10:46
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7005 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон
Политика
МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Политика
На Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
RT на русском 07:08
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Происшествия
В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста вчера в 06:45
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания
Завершилась программа заводских ходовых испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», построенной на «Адмиралтейских верфях».
REGNUM 07:30
Армия и оружие
В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.
Pravda.Ru 01:15
Экономика
Автомобили в России за 5 лет подорожали на 76%
За последние 5 лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Коммерсантъ 04:13
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ
Глава комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что на заседание комиссии 27 сентября ожидаются представители Google и Facebook.
Интерфакс 07:50
Происшествия
Жалобу избитой на митинге в Москве девушки передали из СК в Росгвардию
Следственный комитет направил в Росгвардию жалобу Дарьи Сосновской, которую ударили в живот во время задержания на акции в центре Москвы.
Московский Комсомолец 04:42
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Технологии
Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах
В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
3DNews 05:02
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Футбол
СМИ узнали трех кандидатов, которые могут сменить Зидана в «Реале»
По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес определил трех возможных кандидатов на смену французскому специалисту.
Матч ТВ 07:08
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24