Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
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После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
ТАСС18 сентября в 10:46
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьград18 сентября в 18:11
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра
Российская газетавчера в 02:11
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:33, Вашингтон
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SpeedMe вчера в 03:32
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СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников
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RT на русском вчера в 23:25
Политика
Турции предложили купить МС-21 и SSJ-100
Турецким авиакомпаниям предложили приобрести российские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet 100, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
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Политика
Подозреваемый в убийстве грузина в Берлине заявил о гражданстве России
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил российским дипломатам в Берлине, что имеет гражданство России.
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«Уфа» предлагала «Чертаново» за Умярова 20 миллионов рублей
"Уфа" в августе 2018 года пыталась приобрести у выступающего в Олимп-ФНЛ московского "Чертаново" полузащитника Наиля Умярова, и генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал за него 20 миллионов рублей, однако директор чертановцев Николай Ларин ответил отказом, сообщает Sports.Ru.
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Известия 11:08
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
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Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
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Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Автор хет-трика в ворота ЦСКА попал в команду недели Лиги Европы
В команду недели Лиги Европы вошли двое футболистов «Лудогорца», разгромившего московский ЦСКА (5:1) в 1-м туре группового этапа, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года.
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Финансы
ФРС США снизила ставку второй раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - с 2–2,25 до 1,75–2%.
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