Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
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Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра
Российская газетавчера в 02:11
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьград18 сентября в 18:11
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
ТАСС18 сентября в 10:46
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
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ВВС США готовятся к ЧП из-за штурма «Зоны 51» в Неваде
Военно-воздушные США готовятся к тому, что во время штурма "Зоны 51" 20 сентября могут произойти происшествия, округ Линкольн (штат Невада) намерен объявить чрезвычайное положение.
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Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы
Фома вчера в 17:20
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Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
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Умерла оперная певица Ирина Богачева
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За последние 5 лет цены на автомобили в России выросли на 76%
В рамках исследования динамики стоимости новых легковых автомобилей на российском рынке эксперты отметили, что цены на новые транспортные средства в России за последние пять лет увеличились на 76%.
32CARS.ru 02:00
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В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
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Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
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Здоровье
От простуды помогают не все лекарства, рассказала врач Ирина Добрецова
Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
Южный Федеральный вчера в 15:51
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
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Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу
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На Сахалине медведь смертельно ранил мужчину
Российская газета 02:40
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Футбол
Месси презентовал собственный бренд одежды
Форвард «Барселоны» Лионель Месси презентовал именной бренд одежды.
Бомбардир.ру 02:18
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
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В России могут отменить профессиональные праздники
Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
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Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
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Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Здоровье
Ученые выяснили, как влияют на организм всего две недели «на диване»
Резкое снижение физической активности человека негативно сказывается на организме всего через две недели.
Российская газета вчера в 23:34
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Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
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Lenta.ru 02:10
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Путин прибыл в Оренбургскую область
Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
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Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
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Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru вчера в 09:46
Кино
В Париже скончался известный актер Шарль Жерар
Мойка78 вчера в 15:47
Футбол
Газзаев: Поражения ЦСКА и «Краснодара» - удар по имиджу российского футбола
Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал провалом старт российских клубов в Лиге Европы.
Российская газета 03:34
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета вчера в 11:18