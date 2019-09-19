Энергетика
Наша версияДания решила перейти на российский газ
Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
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Хоккей
Валуев осудил Кузнецова за употребление наркотиков
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал дисквалификацию форварда Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин, передает Sport24.
Газета.Ru 09:28
Политика
Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
Все организации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны стремиться выходить не только на внутренний, но и на внешний рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников.
РИА Новости 10:38
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
"Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — заключил Куренной.
РИА Новости 12:26
Политика
Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»
Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Армия и оружие
США покажут ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.
Lenta.ru 17 сентября в 12:45
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
ФСБ показала видео задержания браконьеров из КНДР в Японском море
NewInform вчера в 09:50
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Технологии
Воронежский авиазавод завершил стапельную сборку первого Ил-96-400М
На ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Время Воронежа вчера в 09:14
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия вчера в 09:57
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Спорт
Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Вечерняя Москва 09:36
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Основанный на концепции Lexus Sport Yacht Concept, впервые показанной в январе 2017 года, модель LY 650 отличается уникальным стилем и превосходными крейсерскими характеристиками.
SpeedMe 07:04
Общество
«Аэрофлот» опровергает информацию о забастовке бортпроводников
"Аэрофлот" опровергает недостоверную информацию, которая была опубликована изданием Life.ru, о якобы проводимой бортпроводниками компании забастовке.
ПРАЙМ 06:36
Футбол
Байер — Локомотив 1:2
Нева Спорт вчера в 13:53
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Армия и оружие
Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе
Один из низ - Деян Берич - рассказал о том, сколько людей не возвращается с такого «человеческого сафари».
ТК Звезда 06:50
Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Музыка
Умер барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Культуромания 01:51
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Гаджеты
Huawei представила новые «умные» часы Watch GT2
Еще Watch GT2 научили измерять пульс под водой. Huawei новые Watch GT2 оценила в 229 евро за 42 мм и 249 евро за 46 мм.
Astera 12:03