Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
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Политика
Новак подвёл итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава Минэнерго РФ Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних переговоров с представителями украинской делегации и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу поставок российского газа в ЕС.
RT на русском 10:20
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика
Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Единоборства
Тражукова завоевала золото в женской борьбе на чемпионате мира
Россиянка Инна Тражукова завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг в женской борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Политика
Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина на вечеринке в 2001 году
Говорит Москва 09:58
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Экс-футболист Кельвин Мейнард убит в Амстердаме
Поздно вечером 18 сентября в Амстердаме неизвестные расстреляли экс-футболиста, 32-летнего Келвина Мэйнарда.
REGNUM 07:46
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Политика
Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа, сообщили СМИ
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду на закрытом мероприятии в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана, КНДР и Афганистана, сообщает газета Politico.
РИА Новости 03:51
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:3
Определились стартовые составы донецкого «Шахтера» и «Манчестер Сити» на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Наука
Ученые: Проблемы с кишечником возникают из-за бессонных ночей
В ходе проведения исследования выяснилось, что группа клеток, отвечающих за нормальное функционирование кишечника, реагирует на смещение биологических часов.
RuNews24.ru 10:48
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Армия и оружие
В конгрессе сегодня обсудят санкции против российского госдолга
В четверг, 19 сентября, члены палаты представителей конгресса и сената начнут обсуждать итоговую версию законопроекта о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (1 октября — 30 сентября).
РБК 09:19
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Футбол
Защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Краснодар»
«Краснодар» оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро, пишет РИА ФАН. Илья Кутепов выступает за «Спартак» с лета 2012 года.
Кубанские новости вчера в 12:40