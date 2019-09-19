Энергетика

REGNUMREGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
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