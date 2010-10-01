Энергетика

REGNUMREGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

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Временно остановить добычу газа вынуждено правительство Дании для реконструкции объектов. На это время Копенгаген планирует закупать топливо у других стран, сообщило в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики.
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