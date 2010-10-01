Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Временно остановить добычу газа вынуждено правительство Дании для реконструкции объектов. На это время Копенгаген планирует закупать топливо у других стран, сообщило в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
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Общество
Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Телеканал 360° вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Происшествия
В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа
В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.
Life.ru вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Авто
Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
Производство Toyota Land Cruiser 70-й серии стартовало еще в 1980-х годах, однако модель до сих пор продаётся в некоторых странах, включая Южную Африку.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 00:17
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне".
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Здоровье
Минздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака в России
Пресс-служба Минздрава РФ приводит слова главного онколога ведомства академика РАН Андрея Каприна: "За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Каприн.
ТАСС вчера в 13:09
Политика
Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР в случае переизбрания
В случае переизбрания президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ужесточить условия заключения новой торговой сделки с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.
РЕН ТВ 17 сентября в 16:15
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Омичка во время селфи с пистолетом выстрелила себе в голову
Город55.ру вчера в 01:56
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском вчера в 11:36
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
"Нью-Джерси Девилз" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 22:15
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия вчера в 11:00
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 16 сентября в 13:28
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Армия и оружие
Неудачный «жабий прыжок»: в ВСУ заявили о понесённых потерях
Военное обозрение 17 сентября в 02:31
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой на Алтае
Два человека погибли, еще двое попали в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Шипуновском районе Алтайского края.
ТАСС вчера в 23:17
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59