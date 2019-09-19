Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
«В период приостановки эксплуатации ожидается импорт из Германии газа, происходящего изначально из Норвегии, России или Нидерландов», — привели цитату из документа в эфире радио. Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
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Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru вчера в 07:45
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Культура
Хидео «Гений» Кодзима представит в Москве новую игру
Хидео Кодзима представит свою новую игру Death Stranding, в создании которой принимали участие Норман Риду — звезда сериала «Ходячие мертвецы» и оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.
REGNUM 08:06
Футбол
Байер — Локомотив 1:2
Нева Спорт вчера в 13:53
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском 07:42
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Экономика
С октября Украина начнет отказываться от монет
25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.
Известия 08:09
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт и Александр Котт поженились после 12 лет отношений
Анна Цуканова-Котт и Александр Котт поженились после 12 лет отношений Актриса и режиссер прибыли в ЗАГС в компании самых близких друзей — Владимира Кристовского, Аглаи Тарасовой и других.
Вокруг ТВ 08:35
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Экономика
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.
Rambler News Service 09:01
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
Депутат Рады заявил о «формуле Зеленского» по Донбассу
Формула президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе не предусматривает изменений в конституцию относительно статуса территорий, неподконтрольных Киеву, заявил депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко.
Взгляд.ру 09:09
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46
Гаджеты
Huawei провела презентацию смартфона Huawei Mate 30 Pro
В ходе своей конференции, проходящей в Мюнхене, компания Huawei представила смартфон Huawei Mate 30 Pro.
ITZine.ru 09:20
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить»
В калининградской поликлинике Городской больницы № 3 в электронной очереди ввели опцию «просто спросить».
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Мусульманка защитила осмеянную после показа Кадыровой Бузову
Ольга Бузова на днях подверглась критике за то, что надела традиционный мусульманский наряд на открытие московского бутика дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой.
WMJ.ru вчера в 04:39
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
РИА Новости 02:53
Автоспорт
«Хаас» продлил контракт с Грожаном до 2020 года, Хюлькенберг без места
В «Хаасе» сообщили, что французский гонщик Ромен Грожан продолжит выступать за команду и в сезоне-2020.
Чемпионат 03:13
Культура
Впервые в финале шоу «Холостяк» поженились две девушки
Впервые за свою историю американское шоу «Холостяк в раю» (продолжение проектов «Холостяк» и «Холостячка») завершилось ЛГБТ-помолвкой.
Lisa.ru 06:00
Технологии
В российских магазинах появится система «умной» витрины
ФедералПресс вчера в 21:33