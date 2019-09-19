Временно остановить добычу газа вынуждено правительство Дании для реконструкции объектов. На это время Копенгаген планирует закупать топливо у других стран, сообщило в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики.

Происшествия В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.

Экономика Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Происшествия Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Политика Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Происшествия Президента банка «Прайм Финанс» обвинили в опустошении сейфа По информации 47news, к вечеру 18 сентября 55-летний президент банка "Прайм Финанс" Михаил Табунов впервые в жизни прошел неприятную процедуру в межрайонном изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.

Авто В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Общество Ректоров трех свердловских вузов уличили в плагиате Глава Уральского института управления РАНХИГСДмитрий Савчук тоже уличен в некорректном заимствовании, у его научной диссертации отмечена 31 страница.

Единоборства Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.

Происшествия В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.

Наука Зубные имплантаты несут опасность для здоровья Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.

Общество Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.