Энергетика
REGNUMДания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Временно остановить добычу газа вынуждено правительство Дании для реконструкции объектов. На это время Копенгаген планирует закупать топливо у других стран, сообщило в среду Датское радио со ссылкой на министерство энергетики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Тело убитого мужчины было обнаружено возле гаражей в Нижнем Новгороде, погибший – известный местный бизнесмен.
РИА Новости 03:01
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Экономика
Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС 02:15
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Единоборства
Нурмагомедов сфотографировался с Дэвидом Бекхэмом
Спорт-Экспресс 02:14
Кино
«Тайна печати дракона», «Рэмбо: Последняя кровь», Yesterday и другие киноновинки недели
Вокруг ТВ вчера в 11:41
Политика
Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера
Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.
RT на русском вчера в 14:44
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Российская газета 02:53
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Волейбол
Российские волейболистки обыграли доминиканок на Кубке мира
Metaratings 02:24
Происшествия
Президента банка «Прайм Финанс» обвинили в опустошении сейфа
По информации 47news, к вечеру 18 сентября 55-летний президент банка "Прайм Финанс" Михаил Табунов впервые в жизни прошел неприятную процедуру в межрайонном изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.
47 новостей 03:00
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс 17 сентября в 03:40
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 17 сентября в 05:59
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Общество
Ректоров трех свердловских вузов уличили в плагиате
Глава Уральского института управления РАНХИГСДмитрий Савчук тоже уличен в некорректном заимствовании, у его научной диссертации отмечена 31 страница.
ФедералПресс 03:09
Единоборства
Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Происшествия
В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину
Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.
КП - Саратов 01:31
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Общество
Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН
Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском вчера в 08:56