Энергетика

News.ruNews.ruДания попала в газовую зависимость от России

Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
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Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»

Expert.ru07:18

Дания попала в газовую зависимость от России

News.ruвчера в 11:44

Дания отказалась от добычи собственного газа и будет импортировать российский

iReactorвчера в 11:07

Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон

Дания не сможет обойтись без российского газа

КП - Северная Европа06:55
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Авто

Volkswagen рассказала о новом Jetta для России

Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Происшествия

ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники

Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для Украины и Белоруссии

Правительство Эстонии решило не предоставлять бесплатные долгосрочные визы гражданам Украины и Белоруссии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу эстонского кабмина.
Газета.Ru 12:06
Происшествия

В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей

Российская газета 06:25
Футбол

Дзагоев вернулся в состав ЦСКА после 8 месяцев отсутствия из-за травмы

РБК 10:42
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Шоу-бизнес

София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии

Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
News.ru 00:58
Футбол

Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике»

Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.
Sport.ru 07:14
Футбол

The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022

Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус 22 сентября в 15:31
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Политика

Посольство США отреагировало на ситуацию с визами делегации РФ

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сиуацию с отказом в визе 10 членам делегации РФ на Генеральную Ассамблею ООН.
УтроNews 07:25
Авто

Губернатор Курской области заявил об уменьшении транспортного налога

Транспортный налог в Курской области будет снижен, а тем, кто заплатил его по повышенным ставкам, деньги возвратят, - сообщает телеграмм канал 46ТВ.
Live24 06:19
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк

Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru 07:29
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия

Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Известия 05:42
Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров

Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Музыка

«Первый канал» 6 октября запускает шоу для певцов-любителей

"Первый канал" 6 октября запустит новое музыкальное шоу "Щас спою", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дирекцию общественных связей канала.
Национальная служба новостей вчера в 14:50
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Культура

В Минкульте назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива для школьников»

Список культурных нормативов для школьников был опубликован без согласования с руководством министерства, что привело к его ложной интерпретации, сообщила журналистам статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.
Интерфакс 12:02
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Игры

Перепродажу игр в Steam сочли катастрофой для индустрии развлечений и нарушением законов ЕС

По мнению главы ISFE, если в Steam появится функция перепродажи, это ударит по индустрии, поскольку объёмы инвестиций в игры и другие цифровые развлечения упадут.
Игромания.ру вчера в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
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