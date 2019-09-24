Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Дания попала в газовую зависимость от России

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Происшествия Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Политика Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17 Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Общество Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.

Футбол Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.

Общество Милонова возмутил новый слоган IKEA Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Политика Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Кино Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".

Футбол Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.