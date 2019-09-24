Политика
News.ruДания попала в газовую зависимость от России
Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
У ФРГ и Дании общая граница. Берлину стоит поговорить насчет «Северного потока-2» — Затулин
Украина.рувчера в 23:10
Дания отказалась от добычи собственного газа и будет импортировать российский
iReactor23 сентября в 11:07
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости вчера в 06:21
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия
Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом
В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 07:04
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия 23 сентября в 15:15
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
ТАСС 23 сентября в 09:03
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр вчера в 15:36
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru вчера в 04:49
Футбол
Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года
Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:50
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Общество
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости вчера в 07:24
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Политика
Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе
Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Авто
В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей
В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня вчера в 06:43
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости вчера в 05:21
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
REGNUM вчера в 06:09
Кино
Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС вчера в 10:09
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
К прилету «Спартака» на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России в Татарстан поклонники красно-белых подготовили пирошоу.
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Здоровье
Названы обычные продукты, которые могут запускать в организме воспаление
Употребление некоторых продуктов может провоцировать появление в организме воспалительных процессов.
MedikForum.ru вчера в 20:30
Футбол
Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»
Телепрограмма вчера в 19:06
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Гаджеты
Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei
Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.
3DNews вчера в 16:04