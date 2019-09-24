Энергетика

News.ruNews.ruДания попала в газовую зависимость от России

Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
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Дания попала в газовую зависимость от России: «Северному потоку-2» скоро выдадут разрешение

Piter.tv04:39

Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа

РИА Новости23 сентября в 01:00

Дания попала в газовую зависимость от России

News.ru23 сентября в 11:44

Дания отказалась от добычи собственного газа и будет импортировать российский

iReactor23 сентября в 11:07

Дания приняла решение по альтернативе «Северному потоку-2»

Expert.ruвчера в 07:18
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон

Дания не сможет обойтись без российского газа

КП - Северная Европавчера в 06:55
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:57, Вашингтон
Политика

Глава МИД Китая заявил об отказе играть в «Игру престолов» с США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США являются «сильнейшей страной в мире», и призвал Вашингтон снять все необоснованные ограничения, передает CNBC.
РБК 04:36
Общество

Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой

Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.
Srnsk вчера в 18:27
Политика

Проведение американской лотереи грин-карт предложили запретить в РФ

В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России.
Известия вчера в 18:16
Футбол

Из-за игры «Факела» и «Арсенала» в Воронеже перекроют две улицы

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение введут из-за кубкового матча между футбольными командами ФК «Факел» (Воронеж) и ФК «Арсенал» (Тула).
Вести ПК в Воронеже вчера в 23:29
Транспорт

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.
Известия 04:08
Происшествия

Судно с российским экипажем село на мель в Швеции

Lenta.ru 04:20
Экономика

Депутаты предложили отменить комиссии за переводы физических лиц

Сегодня, 25 сентября 2019 года, стало известно, что группа депутатов внесла в Госдуму РФ проект поправок к закону о банках и банковской деятельности, которые отменяют комиссии за рублёвые переводы между счетами физических лиц и за снятие наличных в российской валюте в банкоматах.
Саминвестор 03:02
Наука

Как осьминог изменяет цвет во сне: завораживающее видео

На видео морской биолог и профессор Тихоокеанского университета Аляски Дэвид Шил комментирует то или иное изменение цвета осьминога в каждый отдельный момент.
Популярная механика 04:18
Авто

Volkswagen представит в России новый Jetta

Volkswagen представит в России новый Jetta.
Aobe.ru вчера в 16:37
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика

Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него

Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.
РИА Новости 04:37
Общество

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram стал лидером по числу лайков

Lenta.ru 03:47
Политика

ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру Батанова на пост вице-губернатора

Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило кандидатуру Эдуарда Батанова на пост вице-губернатора.
Политика Сегодня 04:18
Наука

Кошки привязываются к хозяевам, возможно, даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика

Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Происшествия

Стали известны дата и место прощания с экс-мэром Новокуйбышевска

Самара-ГИС 02:29
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости 02:22
Политика

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
RT на русском 03:45
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.
Вести Подмосковья 02:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Армия и оружие

Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в среду обстреляли окраины Донецка из минометов и артиллерии, выпущено 35 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 02:20
Политика

Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Известия вчера в 09:47
Политика

Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в 2014 году руководителем студии «Квартал 95», пытался через украинское МВД принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову, кадры с которым были использованы в юмористической передаче.
REGNUM 02:07
Армия и оружие

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика

Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

С 25 сентября российские многодетные семьи могут подать в банки заявки на списание части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей.
REGNUM 04:31
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