Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила вновь обсудить будущее проекта «Северный поток-2», передает местная телерадиокомпания DR.В источнике
В нем заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия.
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