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РБК
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен предложила вновь обсудить будущее проекта «Северный поток-2», передает местная телерадиокомпания DR.В источнике
Владимир Джабаровроссийский политик
В нем заинтересованы немцы, которые весьма прагматично подходят к подобным вопросам. А давят на всех американцы, чтобы путем недобросовестной конкуренции попытаться выдавить Россию с европейского рынка. Так что я не думаю, что после подобного заявления будут какие-то последствия.
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Lenta.ru

Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Lenta.ru14:22
РИА Новости

Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу «Северный поток ‒ 2»

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РБК

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Коммерсантъ

Дания выступила за новую дискуссию по «Северному потоку-2»

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Национальная служба новостей

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Национальная служба новостей09:44
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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»

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Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

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