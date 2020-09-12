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Ведомости
Ведомости

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.В источнике
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РИА Новости

Дания призвала возобновить дискуссию по газопроводу «Северный поток ‒ 2»

РИА Новости13:04
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАСС05:41
Коммерсантъ

Дания выступила за новую дискуссию по «Северному потоку-2»

Коммерсантъ09:07
Национальная служба новостей

«Двойные стандарты». Остановит ли Дания «Северный поток-2»?

Национальная служба новостей09:44
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБК08:39
Lenta.ru

Дания выступила за пересмотр отношения к «Северному потоку-2»

Lenta.ru06:48
RT на русском

Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:51

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины
REGNUMвчера в 05:50
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Даниил Квят: «Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал»

Не хватило пары десятых, чтобы пройти в финал, поэтому на финальной попытке, когда терять уже было нечего, я попробовал проехать седьмой поворот с полностью нажатой педалью газа, чтобы отыграть еще немного.
Спорт-Экспресс13:01

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБК11:18
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Танковый парад прошел в Нижнем Тагиле

«Танки, которые выпускаются в Нижнем Тагиле – это уральская марка и уральский характер – крепкий и надежный», – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая перед парадом.
Победа РФ06:56
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Китайские врачи назвали овощ, который делает яблоки опасными

Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун рассказал, что яблоки нельзя есть вместе с бататом – «сладким картофелем», который набирает популярность в России у любителей здорового питания.
Профиль10:59
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