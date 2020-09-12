Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.В источнике
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Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»
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