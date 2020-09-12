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Ведомости
Ведомости

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.В источнике
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Газета.Ru

Эксперт счел абсурдной позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru18:52
РБК

Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку-2»

РБКвчера в 08:39
Lenta.ru

Россия оценила идею Дании пересмотреть отношение к «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 14:22
RT на русском

Премьер Дании выступила за пересмотр позиции страны по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 11:51
Национальная служба новостей

«Двойные стандарты». Остановит ли Дания «Северный поток-2»?

Национальная служба новостейвчера в 09:44
РИА Новости

Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по «Северному потоку — 2»

РИА Новости18:16
ТАСС

Датский премьер поддерживает новое обсуждение судьбы «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 05:41

Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43

Today's piece of trivia: Windranger Arcana's quiver and arrow have more triangles than morphling from r/DotA2 Как сделать интерфейс лучше Пользователь Reddit с ником meeepmeeerp предложил улучшение пользовательского интерфейса Dota 2: стоит разделить иконки положительных и отрицательных эффектов на центральной панели.
Модели героев и лучшие связки на линии: о чем говорит Reddit #43
Dota2.ruвчера в 03:01

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSportвчера в 03:05
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21