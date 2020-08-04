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Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Сейчас недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: «Академик Черский» с динамическим позиционированием и «Фортуна» — с якорным.В источнике
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