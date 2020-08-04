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BFM.ru
BFM.ru

«Газпром» может возобновить строительство «Северного потока — 2»

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Сейчас недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: «Академик Черский» с динамическим позиционированием и «Фортуна» — с якорным.В источнике
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Lenta.ru

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Lenta.ru04:50
РИА Новости

Дания разрешила «Газпрому» возобновить прокладку «Северного потока — 2»

РИА Новости05:07
Газета.Ru

Дания разрешила достроить «Северный поток - 2»

Газета.Ru05:03
Коммерсантъ

Дания разрешила возобновить прокладку «Северного потока-2»

Коммерсантъ05:32
RT на русском

В Дании прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском04:50
ФАН

Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток — 2»

ФАН05:11
ТАСС

У Дании нет жалоб на разрешение использовать якорные суда в прокладке «Северного потока»

ТАСС04:43

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предполагающий изменение принятого в марте закона о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, увеличив порог до 5 млн рублей.
Городовойвчера в 14:14
159

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут

Сравнив количество и продолжительность совещаний, объем электронной переписки и другие параметры, наблюдатели пришли к выводу: в среднем рабочий день удлинился на 48,5 минуты, количество совещаний выросло на 13%, а число отправленных электронных писем стало больше почти в полтора раза.
Российская газета05:28
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МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском04:20
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