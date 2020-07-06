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Российская газетаРоссийская газета

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.В источнике
С чего всё началось
Nord Stream 2 AG сможет использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении Датского энергетического агентства (DEA).
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Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках

По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус02:32
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Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ02:43
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Представитель «Талибана» опроверг сообщения о сговоре с Россией

Афганское радикальное движение "Талибан" ведет собственное расследование на основе сообщений СМИ о якобы имевшем место сговоре России с движением и называет эти обвинения безосновательными, придуманными разведкой и нацеленными на урон мирному процессу, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель политического офиса "Талибан" в Катаре Сухель Шахин.
РИА Новости05:47
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Петербург отпраздновал победу «Зенита» в футбольной Премьер-лиге

Добавим, «Зенит» стал чемпионом России второй год подряд (оба раза — с Семаком), всего на счету питерского клуба теперь шесть побед в чемпионате в новейшей истории страны и одно — в Советском Союзе, в 1984 году, сообщает ИА «СеверИнформ».
СеверИнформ04:10
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUMвчера в 15:51
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