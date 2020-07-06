Общество
Российская газетаДания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.
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Nord Stream 2 AG сможет использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении Датского энергетического агентства (DEA).Коммерсантъ05:58
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