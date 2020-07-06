с чего всё началось

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.

Армия и оружие Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Энергетика Решение Дании по «Северному потоку — 2» понизит цены на газ в Европе Ожидаю, что в средней перспективе это отразится и на ценах, которые платят немецкие потребители и потребители в других странах Европы, которые получают транзитный газ из европейской системы.

Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Политика В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.

Энергетика Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки нефти Саудовская нефтяная государственная компания Saudi Aramco объявила о повышении цен на нефть по поставкам в августе для стран Азии и официальных продажных цен (OSP) для Европы и США.

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян Президент России Владимир Путин назвал неопределенными перспективы открытия европейских границ для российских граждан.

Транспорт На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кино Комедийный сериал о Екатерине II «Великая» продлили на второй сезон В начале этого года стриминговый сервис Hulu на своем официальном канале на YouTube запустил трейлер нового сериала, посвященного великой российской императрице и ее метаниям между двух огней: женским счастьем и будущем своей державы.

Здоровье Лисовец объяснил, почему в Петербурге растет смертность от КОВИД Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью для «Петербургского дневника» объяснил, почему в Петербурге снова начала расти смертность от КОВИД.