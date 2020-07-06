Общество

Российская газетаРоссийская газетаДания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.
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с чего всё началось
Компания Nord Stream 2 может использовать трубоукладочные суда с якорями в водах Дании для строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое изменение в разрешение на ведение работ внесло Датское энергетическое агентство
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