с чего всё началось

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 52

Киберспорт Бывший капитан OG Seed взял перерыв от соревновательной Dota 2 Бывший капитан и саппорт OG Seed Пету Peksu Ваатайнен сообщил, что возьмет перерыв от соревнований в Dota 2. В твиттере он отметил, что в будущем может попробовать себя в роли аналитика или комментатора.

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. 757

Армия и оружие В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Футбол Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.

Политика США выступили в поддержку персональных санкций Британии Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter. 9

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,5K

Политика Трампа предупредили о знании Путиным английского языка Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. 13

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,6K

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 5

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4