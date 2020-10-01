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Lenta.ru
Lenta.ru

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2»

Как отмечается в сообщении, в этом случае речь идет об эксплуатации маршрута, а разрешение на строительство «Северного потока-2» от 30 октября 2019 года остается в силе. В настоящее время строительство «Северного потока-2» закончено на 97 процентов.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, ввод в эксплуатацию газопровода возможен, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия разрешения на строительство.
RT на русском07:25
Подробнее о событии
РБК

Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода

РБК07:49
Взгляд.ру

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе

Взгляд.ру07:15
РИА Новости

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока — 2»

РИА Новости07:42
RT на русском

Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

RT на русском07:25
Газета.Ru

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2»

Газета.Ru07:23
Московский Комсомолец

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» на шельфе

Московский Комсомолец07:16
Коммерсантъ

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» на своем шельфе

Коммерсантъ07:44

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель, заявила в среду, 30 сентября, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Известиявчера в 15:57
921

Шишкова обвинила Тимати в измене с Решетовой во время ее беременности

Все началось с публикации в Instagram фотомодели Алены Шишковой, в которой она, отвечая на вопрос подписчицы, подтвердила, что отношения Тимати и модели Анастасии Решетовой начались в тот момент, когда она была беременна первенцем артиста.
Газета.Ru05:35
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В Минске раскритиковали заявления главы МИД Украины

Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе "на самые хлесткие по своему содержанию фигуры речи", заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости07:51

УЕФА допустит болельщиков на стадионы при разрешении местных властей

Руководство УЕФА положительно оценило данный опыт и планирует в ближайший понедельник, 5 октября, объявить о решении разрешить болельщикам присутствовать на трибунах тех стадионов, местные власти которых разрешают это делать.
Metaratings07:15

Принц Гарри и Меган Маркл захотели вернуться в Великобританию

Как сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на собственный источник, пара захотела на Рождество вернуться в Лондон, чтобы их сын Арчи увиделся с британской королевой Елизаветой II и ее супругом принцем Филиппом, которые являются прабабушкой и прадедушкой для мальчика.
Evo-rus.com05:33
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Графика на максимум: Yakuza: Like A Dragon будет работать в 4K и 60+ FPS на Xbox Series X

В сети появились первые технические детали Yakuza: Like a Dragon для Xbox Series X. Согласно информации, размещенной на странице в Microsoft Store, версия игры для флагманской консоли нового поколения от Microsoft будет работать в разрешении 4K со скоростью более 60 кадров в секунду.
Srnsk05:23