Как отмечается в сообщении, в этом случае речь идет об эксплуатации маршрута, а разрешение на строительство «Северного потока-2» от 30 октября 2019 года остается в силе. В настоящее время строительство «Северного потока-2» закончено на 97 процентов.

С чего всё началось Как отмечается , ввод в эксплуатацию газопровода возможен, если хотя бы одна из линий трубопровода была испытана, верифицирована и выполнены все условия разрешения на строительство. RT на русском 07:25