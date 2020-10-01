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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» на своем шельфе

Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» на своем континентальном шельфе, сообщается на сайте агентства. Оператор подал заявку 18 ноября 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Датское энергетическое агентство (DEA) выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе Дании, следует из сообщения
 регулятора.
Коммерсантъвчера в 08:44
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Российская газета

Трубе дали добро

Российская газетавчера в 16:02
РИА Новости

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока — 2» на своем шельфе

РИА Новостивчера в 07:48
RT на русском

В Госдуме оценили решение датского регулятора по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 09:40
РБК

Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода

РБКвчера в 08:21
ТАСС

Разрешение Дании на работу «Северного потока - 2» может быть обжаловано в течение месяца

ТАССвчера в 08:50
Известия

Ладно в датском королевстве: почему страна разрешила эксплуатацию СП-2

Известия17:01
Коммерсантъ

Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 08:44

Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального

Москва по линии постоянного представительства направила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приглашение направить экспертов в Россию для изучения ситуации с отравлением оппозиционера Алексеем Навальным.
РБКвчера в 16:24
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Представлена новая игра для PlayStation 5 от создателей ABZU

Санта-Моника, США, 1 октября 2020, 23:50 — REGNUM Annapurna Interactive и студия Giant Squid анонсировали новую игру The Pathless, релиз которой состоится одновременно со стартом продаж консоли PlayStation 5. Об этом 1 октября сообщил портал Comicbook.
REGNUMвчера в 16:50

Более четырех тысяч белорусов захотели привиться вакциной «Спутник V»

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что более 4 тысяч белорусов хотят привиться вакциной от COVID-19 в рамках клинических исследований.
Моя Москва.онлайнвчера в 04:15
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Во ФСИН заявили о планах ликвидировать тюремные «call-центры»

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на ближайшем заседании Совбеза России предложит план по ликвидации фальшивых банковских call-центров в тюрьмах и колониях, установив в них технику подавления сигналов сотовой связи.
Известиявчера в 05:49
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Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Ведомостивчера в 08:51
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Победа на стороне «Стрельцова», но касса падает

В списке лидеров проката 2020 года фильм с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Пэттинсоном поднялся с седьмой строчки на шестую, потеснив "Соника в кино" (Централ Партнершип), который, кстати, снова появился на экранах и в копилке которого - 693,2 млн рублей.
Кинобизнес сегодня29 сентября в 23:55
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ЕС расширил список санкций за строительство Крымского моста

Совет Европейского союза расширил список антироссийских санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению европейских политиков, "подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость" Киева.
Газета.Ruвчера в 15:50
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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель, заявила в среду, 30 сентября, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Известия30 сентября в 15:57
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