Победа на стороне «Стрельцова», но касса падает

В списке лидеров проката 2020 года фильм с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Пэттинсоном поднялся с седьмой строчки на шестую, потеснив "Соника в кино" (Централ Партнершип), который, кстати, снова появился на экранах и в копилке которого - 693,2 млн рублей.