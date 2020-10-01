Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2» на своем шельфе
Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» на своем континентальном шельфе, сообщается на сайте агентства. Оператор подал заявку 18 ноября 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Датское энергетическое агентство (DEA) выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе Дании, следует из сообщения
регулятора.
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