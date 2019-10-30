Общество
РБКДания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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с чего всё началось
«Газпром» получил одобрение Датского энергетического агентства (DEA) на прокладку газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море, об этом 30 октября сообщил датский регулятор.Коммерсантъ09:21
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