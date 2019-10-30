с чего всё началось

Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Кино Канал HBO отменил выход первого приквела «Игры престолов» В сентябре стало известно, что канал HBO планирует снять приквел об истории древней семьи Таргариенов за 300 лет до событий вышедшего сериала.

Общество Студенткам МГУ угрожали отчислением за поддержку Азата Мифтахова Студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова рассказали об угрозах отчисления из-за сбора подписей в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Экономика НОВАТЭК получит за доли в «Арктик СПГ-2» 675 млрд руб Из общей прибыли, полученной от четырех сделок, НОВАТЭК планирует выплатить в качестве налога на прибыль (текущего и отложенного) 92,04 млрд руб. Проект "Арктик СПГ-2" подразумевает строительство завода по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Политика В Думе предложили реальный срок за пропаганду наркотиков Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков Авторы инициативы предлагают добавить в УК статью 230.3, которая устанавливает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.