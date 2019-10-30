Общество

РБКРБКДания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 30 октября.
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с чего всё началось
В среду, 30 октября, Датское энергетическое агентство сообщило
 о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
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