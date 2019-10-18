Общество
РБКДания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 30 октября.
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с чего всё началось
Датское энергетическое агентство (DEA) после затянувшихся более чем на два года дискуссий дало разрешение «Газпрому» на достройку участка «Северного потока-2», проходящего по исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны.Коммерсантъ16:24
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Политика
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов заявил о сокращении финансирования из регионального бюджета из-за того, что бывший биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете недостаточно высокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре 2019 года.
Lenta.ru 16:51
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс 16:11
Происшествия
Спасатели ведут поиски пропавших в Приморье рыбаков
Спасательные службы ведут поиски четырех мужчин в Ольгинском районе Приморья, не вернувшихся с рыбалки.
Народные новости 27 октября в 22:56
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
Актуальные Новости 15:26
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Здоровье
В Приморье планируют создать центр трансплантологии
Свой центр транс-плантологии появится и в Приморье.
Общественное телевидение Приморья 04:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Кино
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
RT на русском вчера в 01:27
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Политика
Россия может получить от Кубы только базу в Лурдесе
Очень интересный, позитивный визит, имеет особенность, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против страны, и даёт урок миру в том, что позиция России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов, — заявил 29 октября Диас-Канель в начале переговоров с Путиным.
News.ru вчера в 12:19
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Политика
Путин прибыл из Будапешта в Калининград
Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Политика
Конгрессмены США приняли резолюцию против включения России в G7
Как сообщил один из авторов документа, конгрессмен Альбио Сайрес, резолюция требует не включать Россию в будущие встречи G7 до тех пор, пока российские власти не начнут «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».
Росбалт 19:20
Армия и оружие
Для военных создадут систему передачи энергии из космоса
Исследовательская лаборатория ВВС США заключила с американской компанией Northrop Grumman контракт на проведение исследований и разработку оборудования, которое позволит реализовать систему беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
N+1 06:15
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 05:09
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30