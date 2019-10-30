Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаДания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
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с чего всё началось
В среду, 30 октября, Датское энергетическое агентство сообщило
 о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
Ведомости08:43

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:21

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ПРАЙМ14:05

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«Газпром» получил последнее разрешение на строительство «Северного потока – 2»

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«Газпром» получил последнее разрешение на «Северный поток 2»

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РИА Новости10:36

Два года спустя. Дания одобрила строительство «Северного потока - 2»

ТАСС13:11
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика

Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США

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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

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Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

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«Трактор» победил минское «Динамо», Лисин оформил дубль

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Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

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Украина.ру 11:10
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве

Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
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Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по «Дружбе», заявил Путин

Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.
РИА Новости 13:50
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Футбол

ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
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Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
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Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе

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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине

По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
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Песков рассказал о судьбе ректора МГУ

Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.
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СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве

Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Политика

Кудрин посоветовал правительству повысить уровень доверия граждан

Председатель Счётной палаты уверен, что правительству необходимо подумать о соцпрограммах, которые могли бы повысить уровень доверия россиян к мерам кабмина.
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Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
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У Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия

У известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили ген долголетия.
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
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Плющенко сбежал от Рудковской из-за реалити-шоу об их семье

Известный продюсер Яна Рудковская рассказала о ссоре с супругом, фигуристом Евгением Плющенко из-за шоу об их семье.
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Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Глава Газпрома: работы по «Северному потоку-2» будут выполнены в срок

Компания-оператор намерена выполнить работы по «Северному потоку-2» в срок, заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 30 октября сообщает ТАСС.
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«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Месси забил 50-й мяч со штрафного

Газета.Ru вчера в 21:45
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Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

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