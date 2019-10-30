Общество
Вести.RuДания разрешила строительство «Северного потока-2»
До сегодняшнего дня Дания оставалась последней страной, задерживающей выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2". Все остальные страны необходимые разрешения выдали ранее.
Читать в источнике
Оценить139
с чего всё началось
В среду, 30 октября, Датское энергетическое агентство сообщило о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ).Ведомости08:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Экономика
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Футбол
Месси забил 50-й мяч со штрафного
Технологии
В Microsoft рассказали о новых функциях графического API DirectX 12
В блоге компании Microsoft была опубликована запись, рассказывающая о нововведениях в DirectX 12.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о совместном с РФ патрулировании в Сирии
Турция и Россия начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в пятницу, 1 ноября.
Футбол
КДК РФС отменил красную карточку игроку «Краснодара» Бергу
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:1).
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
Технологии
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Кино
Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.