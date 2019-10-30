Общество

Вести.RuВести.RuДания разрешила строительство «Северного потока-2»

До сегодняшнего дня Дания оставалась последней страной, задерживающей выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2". Все остальные страны необходимые разрешения выдали ранее.
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с чего всё началось
В среду, 30 октября, Датское энергетическое агентство сообщило
 о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ).
Ведомости08:43

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«Газпром» получил последнее разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Ведомости09:15

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК09:09

ФРГ продолжает настаивать на том, чтобы Украина осталась транзитером газа

ТАСС09:20

Дания одобрила строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости08:54

Дания разрешила «Газпрому» строить «Северный поток-2»

Коммерсантъ09:21

«Газпром» получил последнее разрешение на «Северный поток 2»

Интерфакс08:58

В ФРГ прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском09:24
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Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Теннис

Свитолина обыграла Халеп и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

РИА Новости 08:51
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на юге Москвы

ТАСС 09:11
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия

В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений

Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Вести.Ru 05:23
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

Газета.Ru 08:38
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
РИА Новости вчера в 17:22
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Футбол

Месси забил 50-й мяч со штрафного

Газета.Ru вчера в 21:45
Технологии

В Microsoft рассказали о новых функциях графического API DirectX 12

В блоге компании Microsoft была опубликована запись, рассказывающая о нововведениях в DirectX 12.
Игромания.ру вчера в 13:53
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
ФАН 09:26
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Армия и оружие

Эрдоган объявил о совместном с РФ патрулировании в Сирии

Турция и Россия начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в пятницу, 1 ноября.
Известия 07:18
Культура

Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

ТАСС вчера в 14:48
Футбол

КДК РФС отменил красную карточку игроку «Краснодара» Бергу

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку, показанную нападающему «Краснодара» Маркусу Бергу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:1).
News.ru 08:59
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ вчера в 17:41
Хоккей

Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство

Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
РЕН ТВ вчера в 06:49
Космос

В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM вчера в 06:34
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Газета.Ru 09:02
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru вчера в 09:14
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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