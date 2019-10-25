с чего всё началось

Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который пройдет в Польшу.

Происшествия Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.

Армия и оружие Российскую военную базу задумали создать в Африке Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.

Энергетика Минэнерго РФ оценило ситуацию на рынке нефти В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную.

Общество Строители показали Крымский мост с подсветкой В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Политика КПРФ предложила вернуть смертную казнь Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.

Политика Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11 Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5% Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.

Здоровье Под Тюменью число пострадавших от «гаффской болезни» выросло Из озера Андреевское около деревни Ачиры запрещено вылавливать рыбу после того, как среди местных жителей были зафиксированы случаи заболевания «гаффской болезнью», Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Тюменской области к 25 октября госпитализировали 8 человек.

Политика На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Общество Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.

Музыка Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").

Происшествия В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.