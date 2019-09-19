Энергетика

Наша версияНаша версияДания решила перейти на российский газ

Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

REGNUM00:58

Эксперт оценил последствия закрытия газового месторождения Дании

Rambler News Service05:03

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра

Российская газета02:11

Дания закроет свое месторождение газа и будет покупать его у Германии

ПРАЙМ01:58

Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ

Lenta.ru09:46

Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом

Царьградвчера в 18:11

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

ТАССвчера в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:33, Вашингтон
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Гаджеты

Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X

По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.
iXBT.com 13:03
Футбол

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Транспорт

В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Политика

Новак оценил переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Политика

Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК

При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:40
Гаджеты

Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Наука

Зубы морских ежей могут самозатачиваться: поедатели камней

Популярная механика 05:47
Шоу-бизнес

Как прошла свадьба Бондарчука и Андреевой

Последний, по словам «Закулиски», показал на свадьбе фрагмент из программы «Кино в деталях», на которой Паулина с Бондарчуком познакомились, и растрогал всех до слез.
Wday.ru 17 сентября в 23:49
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие

В Рыбинске спустили на воду четвертый катер «Грачонок»

Четвертый противодиверсионный катер "Грачонок" для керченской бригады Росгвардии спустили на воду в Рыбинске в Ярославской области, он предназначен для охраны акватории Керченского пролива, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 16:28
Культура

Хидео Кодзима лично представит Death Stranding в Москве

Сообщается, что Кодзима лично представит свою новую игру Death Stranding 5 октября 2019 года.
REGNUM 07:42
Гаджеты

Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Astera 15:35
Хоккей

СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС 14:42
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Кино

Умер известный французский актер Шарль Жерар

Пятый канал 15:09
Происшествия

В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

REGNUM 03:04
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия

Президент банка «ПраймФинанс» Михаил Табунов задержан

Правоохранительные органы задержали президента банка «ПраймФинанс» Михаила Табунова.
Gazeta.SPb 02:29
Культура

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru вчера в 01:52
Авто

Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию

Автоновости дня 17 сентября в 05:06
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

Газета.Ru 05:16
Авто

Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG

Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe вчера в 08:58
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

РИА Новости вчера в 18:44
Футбол

Месси запустил собственный бренд одежды

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.
Sport24.ru 16:26
Здоровье

Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России

Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.
РБК 17:00
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Происшествия

В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»

В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное