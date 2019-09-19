Энергетика

Наша версияНаша версияДания решила перейти на российский газ

Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
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